أعلن نادي الصقر السعودي بمنطقة القصيم عن فتح التوظيف (رجال / نساء) بمختلف المجالات، واشترط النادي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضح النادي أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مدير تنفيذي لكرة القدم.
2- مدير الإحتراف.
3- مراجع داخلي.
4- مدير المركز الإعلامي.
5- مدير الألعاب المختلفة.
6- مهندس الصيانة.
7- مدير العلاقات العامة.
وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1444/11/04هـ الموافق 2023/05/24م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، والتقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: [email protected]
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