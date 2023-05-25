أعلن نادي الصقر السعودي بمنطقة القصيم عن فتح التوظيف (رجال / نساء) بمختلف المجالات، واشترط النادي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضح النادي أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير تنفيذي لكرة القدم.

2- مدير الإحتراف.

3- مراجع داخلي.

4- مدير المركز الإعلامي.

5- مدير الألعاب المختلفة.

6- مهندس الصيانة.

7- مدير العلاقات العامة.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1444/11/04هـ الموافق 2023/05/24م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، والتقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: [email protected]