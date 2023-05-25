أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، منذ انضمامه لصفوف الفريق النصراوي لم تظهر لمساته. ومن جانبه، أفاد الفراج بأن هدف رونالدو في مباراة الشباب الأخيرة يعد أول ظهور لرونالدو الحقيقي مع النصر.”

وقال الناقد الرياضي عماد السالمي خلال لقائه على برنامج “أكشن مع وليد:” هذا تدريب وانتاج احتراف حقيقي بالفعل، وبُنية جسمانية مُذهلة بعمل الـ 38”، لافتًا أنه هدف أكثر من رائع ورونالدو وضع الكرة بدقة عالية جدًا.