قامت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بتوديع عزوبيتها بطريقة مميزة قبل حلول موعد زفافها، من خلال حفلاً مميزًا بحضور أفراد أسرتها وعريسها وأصدقائهما.

ونشرت الحلاني مجموعة صور عبر انستجرام وثقت بها أجواء الحفل السعيد الذي طغت الزينة الوردية على ديكوره.

وظهرت الفنانة بفستان بتصميم رومانسي وحالم باللون الوردي، ذكرنا بإطلالات الأميرات الرومانسيات. جاء الفستان بقصّة طويلة بدون أكمام، من قماش التول حيث تم تصميم التنورة بطبقات من الكشكش المنفوش قليلاً والمبطن باللون الوردي الباهت.

واعتمد ترك شعرها الطويل منسدلاً بكل سلاسة على أكتافها مع تموجات خفيفة من الويفي، وارتدت طرحة وردية ايضا مزينة بطوق من الورود الملونة، بينما حملت باقة الورد الملونة وانتقت لون المناكير النيود الوردي.

كما أنها اختارت المكياج الوردي المتناسق مع لون فستانها بألوان خفيفة وراقية بدون أن تبالغ في المكياج، ما عزز من جمالها الطبيعي وملامحها الطفولية وبشرتها النضرة.

وكانت ماريتا الحلاني كشفت في مقابلة إعلامية مؤخراً بأنها ستكون عروس 2023 وستتزوج قريبا متحدثة عن قصة حبها مع كميل ابي خليل إذ لفتت إلى أن اللقاء الأول بينهما تم من خلال عمل مشترك، فأصبحا صديقين في وقت لاحق، لا سيما بوجود شبه كبير في طباعهما بحسب ماريتا، والكثير الكثير من الوفق والاتفاق.

يُذكر أن الحفل الذي أقامته ماريتا تحت عنوان BRIDAL SHWOER أتى بعد ثلاثة أشهر تقريبا من إعلان خطوبتها في باريس من الشاب كميل أبي خليل، الذي يشغل منصب مدير الانتاج في “انغامي”.