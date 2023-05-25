أوضح المستشار القانوني أحمد الشيخي الايحاء القانوني لإرسال مركز التحكيم خطاباً لاتحاد الكرة يستفسر فيه عن تاريخ نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي.

وقال الشيخي “بالنسبة لمحتوى الخطاب إذا كان فقط هو سؤال عن نهاية الموسم الماضي وتاريخ بداية الموسم الحالي ولم يكن هناك سؤال عن تاريخ بداية معسكر المنتخب ونهاية المعسكر الاستعدادي، فقد يستنتج من ذلك أن هيئة التحكيم ذاهبة مع وجهة نظر نادي الهلال واتحاد الكرة في هذه القضية”

وأضاف” إذا كان محتوى الخطاب فقط السؤال عن نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي فهذا يعني إنها متجهة فقط إلى تطبيق لائحة الاحتراف والتي نتيجتها أن ما لا يحتسب ضمن عقوبة اللاعب محمد كنو ضمن الأربع شعور هو فقط مدة ما بين الموسمين اما إيقاف الدوري لاستعداد المنتخب ليس محسوب من ضمن عقوبة الكابتن “.