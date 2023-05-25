ظهرت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغز، صديقة لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي تتمرن على رقصة الـ”باتشاتا” خلال عطلتها التي تقضيها حاليًا في إسبانيا.

وكانت جورجينا، قد خطفت الأنظار خلال احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها إيفانا رودريغيز، وذلك من خلال ارتدائها ملابس مثيرة.

وشاركت جورجينا متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورا من احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها، وظهرت مرتدية جمبسوت أبيض مفتوح الظهر، بينما كانت شقيقتها إيفانا مرتدية ملابس فضفاضة باللون الأسود.