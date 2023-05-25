قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مواطن لاتخاذه منزله وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.