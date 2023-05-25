أقامت الملكة رانيا مراسم حناء لرجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين، وتناقلت وسائل الإعلام لقطات مميزة وصور تعبر عن فرحة الملكة رانيا بهذه المناسبة.

ويعد أبرز ما لفت الأنظا هو فيديو بكاء الملكة رانيا عند دخول رجوة آل سيف، ومن ثم بكاء رجوة آل سيف عند إلقاء الملكة رانيا كلمة أمام الضيوف.

وقال خبير لغة الجسد جوناثان شوفاني، أن لحظة احتضان الملكة رانيا للعروس رجوة آل سيف وإغماض عيونها هذا دليل على أنها تريد عيش اللحظة بكل مشاعرها وعواطفها الجميلة، أما العروس فقد بادرت إلى فتح يديها وهذا دليل إيجابي على علاقة الطرفين.

وأشار خبير لغة الجسد إلى أن يدي العروس حين وصولها لمعانقة الملكة رانيا فتحتا بشكل متواز مع الأرض وهذا دليل على رغبة العروس بأن يقف بها الزمن عند هذه اللحظة، أما العناق فقد حصل بين الملكة رانيا والعروس رجوة آل سيف قبل التحدث أو التكلم مع بعضهما، وهذا إن دلّ حسب خبير لغة الجسد فإنه يدل على صدق مشاعرهما والعلاقة الإيجابية بينهما. عادة إن أتى الحديث قبل العناق فهذا دليل على عدم صدق المشاعر.