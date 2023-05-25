أوضحت الأكاديمية والمستشارة في الطفولة، نادية السيف، الأسباب التي تدفع الطفل للكذب.

وقالت نادية السيف، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن الكذب من المشكلات السلوكية لدى الطفل، لافتة إلى أنه ليس فقط عدم قول الحقيقة ولكن أيضًا المبالغة أو تجنب قول الحقيقة.

وأشارت إلى أن الطفل في بعض الأحيان يكذب لكي يتجنب العقاب أو يكذب غيرة من الآخرين أو الكذب الانتقامي، مضيفة أنه أحيانًا يكذب الطفل بقصد التفاخر، بينما الطفل الأقل من 5 سنوات يكذب من باب الخيال فهو لا يستطيع أن يفرق بينه وبين الحقيقة.