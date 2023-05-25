أكد أستاذ التقنية الحيوية في قسم الأحياء بجامعة جدة، الدكتور محمد باعشن، أنه بعد العودة من الرحلات الفضائية قد يعاني الرواد من عدم القدرة على المشي لفترة بسبب تأثر الجهاز الدوري.

وقال «باعشن»، خلال مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على القناة الإخبارية:” أن رائد الفضاء قد يصاب كذلك بالتهابات الدماغ نتيجة تأثره بالضغط خلال الرحلات الفضائية.”

وأفاد بأن هذه الالتهابات من الممكن أن تؤثر سلبًا على صحة الإنسان وعلى جهازه المناعي”، مُشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على نشاط رياضي أيضا بسبب تأثر الجهاز العضلي للجسم من هذه الرحلات الفضائية.