أكد أستاذ التقنية الحيوية في قسم الأحياء بجامعة جدة، الدكتور محمد باعشن، أنه بعد العودة من الرحلات الفضائية قد يعاني الرواد من عدم القدرة على المشي لفترة بسبب تأثر الجهاز الدوري.
وقال «باعشن»، خلال مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على القناة الإخبارية:” أن رائد الفضاء قد يصاب كذلك بالتهابات الدماغ نتيجة تأثره بالضغط خلال الرحلات الفضائية.”
وأفاد بأن هذه الالتهابات من الممكن أن تؤثر سلبًا على صحة الإنسان وعلى جهازه المناعي”، مُشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على نشاط رياضي أيضا بسبب تأثر الجهاز العضلي للجسم من هذه الرحلات الفضائية.
فيديو | أستاذ التقنية الحيوية في قسم الأحياء بجامعة جدة د. محمد باعشن: بعد العودة من الرحلات الفضائية قد يعاني الرواد من عدم القدرة على المشي لفترة بسبب تأثر الجهاز الدوري#برنامج_اليوم pic.twitter.com/OCAVvNB8qA
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 25, 2023
يادي نيله
ممكن يتحرولون أسبوع أسبوعين لفقدان التوازن البيويلوجي ولكن راح تعتدل مشيتهم مع الوقت فلا خوف عليهم بأذن الله 👍 و أهم شي يرجعون سالمين بأذن الله 🤲