تواصل بسمة بوسيل، إثارة الجدل بنشر رسائلها، بعد الأزمة الجديدة التي اندلعت عقب مشاركة طليقها الفنان تامر حسني في حفل زفاف مديره أعماله هالة عمر.

ونشرت بوسيل عبر الستوري في حسابها بإنستغرام مقولة جاء فيها “ويخشى الله عليك من سوء اختيارك فينتشلهم من حياتك فتيأس لسوء ظنك انه ابتلاك لتعلم بعدها انه نجاك”.

وكانت بوسيل قد هاجمت هالة عمر، حيث نشرت الفيديو الخاص بالزفاف، وعلقت عليه قائلة “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.

وتابعت بوسيل حديثها: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك.. وهدم حياة أولادك”.

وكان الفنان المصري قد احتفل بزفاف هالة عمر، وظهر وهو يمسك بيد العروس ليسلمها لعريسها، مؤكدا أنها بمثابة ابنته الكبرى.