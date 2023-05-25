شددت وزارة الحج والعمرة على القادمين للحج والعمرة إلى الإفصاح عن المبالغ المالية الكبيرة.

وقالت الوزارة عبر الحساب الرسمي لها على تويتر : “عند قدومكم، تأكدوا من الإفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزتكم إن كانت تزيد على 60 ألف ريال”.

ويشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية، والهدايا والأجهزة، والمجوهرات والمعادن النفسية

وأكدت الوزارة أنه يجب تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة، وذلك في 5 حالات، هي: “إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزيد قيمتها على 60 ألف ريال”، و”إذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال”.

وأضافت “إذا كنت تحمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال”، و”إذا كنت تحمل مواد يُحظر استيرادها أو تصديرها مل الآثار وغيرها”، و”إذا كنت تحمل سلع تخضع للضريبة الانتقائية”، لافتة إلى أن توقيع الإقرار الجمركي يُعرض للمساءلة القانونية.