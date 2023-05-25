بعد أسابيع من إعلان موسكو إحباط “محاولة اغتيال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتشر مقطع فيديو يظهر نيراناً ودخاناً يتصاعد من مبنى وزارة الدفاع الروسية في قلب العاصمة.

إلا أن وكالة تاس الرسمية نفت تلك التقارير، لكن هذا النفي أثار المزيد من البلبلة، خاصة أن الوكالة نفسها كانت نقلت بوقت سابق اليوم عن خدمات الطوارئ قولها إن حريقا اندلع في شرفة الوزارة.

ولفتت إلى أن مصدراً بخدمات الطوارئ أفاد بأن حريقاً اندلع في شرفة مبنى وزارة الدفاع في فرونزينسكايا نابيرجنايا، مشيراً أيضا إلى أن فرق الطوارئ تعمل في مكان الحادث