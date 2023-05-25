أكدت تقارير صحفية عالمية أن شاشات هواتف “آيفون” ستحصل على تقنية جديدة في تحديث نظام تشغيل “آي أو إس 17” المرتقب.

وأفاد التقرير المنشور عبر وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن تحديث “آي أو إس 17” سيمنح شاشات “آيفون” إمكانية تشغيلها كشاشات عرض ذكية عن غلق قفل الشاشة.

وسيشمل تحديث “آي أو إس 17” تحديثات شاملة؛ أبرزها استخدام هواتف “آيفون” المغلقة كشاشة ذكية تعرض مواعيد التقويم ومعلومات الطقس والإشعارات بأسلوب جديد.

وسيظهر هذا العرض، في اتجاه أفقي فقط، لجعل الهواتف أكثر فائدة عند وجودها على المكتب أو المنضدة، حيث ستوجد على خلفية داكنة مع نص ساطع لسهولة القراءة عند تنشيط الميزة.

وسيزود تطبيق Wallet ببعض “التغييرات المهمة” في “آي أو إس 17″، وستكون هناك تحسينات على خدمات الموقع أيضًا، بالإضافة إلى تطبيق دفتر يومية جديد مصمم “لإضافة تدوين الملاحظات وعنصر اجتماعي أقوى إلى الجهاز”.

ويتوقع إضافة ميزات جديدة لتسجيل حالتك المزاجية والتعامل مع ضعف الرؤية أيضًا، بالإضافة إلى تطبيق Health الذي ينتقل إلى iPadOS، فيما من المنتظر أن تكشف أبل رسميًا عن نظام “آي أو إس 17” في مؤتمرها للمطورين والمبرمجين في 5 يونيو المقبل.