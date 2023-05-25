كشف النقيب طيار الزين محمد الزين غبوش، أحد قادة الطائرة الحربية التابعة للجيش السوداني التي سقطت في مدينة أم درمان، أمس الأربعاء، مؤكداًأنه بخير وبصحة جيدة.

وأكد النقيب محمد الزين من داخل أحد المستشفيات حيث يعالج على ما يبدو، أن الطائرة تعرضت لعطل فني، إلا أنه تمكن وزميله من التعامل معها وفقاً للإجراءات المرعية

ونفى الطيار إعلان الدعم السريع أنها أسقطت الطائرة المذكورة أمس وأسرت الطيارين.