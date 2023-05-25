أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن منفذ عرعر تم تطويره لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أنه يعبر الآن من خلاله 6 آلاف معتمر يوميًا.

وقال القصبي” إن اللقاء جمع فرق العمل لمباحثة جميع الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والفرص والتحديات، بين المملكة العربية ودولة العراق العربية الشقيقة.

وأضاف” سيتم تنظيم لقاء ليجمع بين رواد الأعمال في المملكة العربية وبين رجال الأعمال العراقيين، لمناقشة سبل الاستثمار في كلا البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين العراقي والسعودي” .

وأكد أن مثل هذه الاجتماعات تعمل على توطيد العلاقات بين البلدين، وتعزز فرص الاستثمار، وتخلق جو من المنافسة التجارية، لافتاً إلى تطلع المملكة لتعزيز الشراكة مع العراق في عدة مجالات منها النفط والربط الكهربائي.

فيديو | وزير التجارة ماجد القصبي خلال #المجلس_التنسيقي_العراقي_السعودي: "جديدة عرعر" منفذ تم تطويره لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.. والآن يعبر من خلاله 6 آلاف معتمر يوميًا#الإخبارية pic.twitter.com/Gu3odx8nkT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 25, 2023