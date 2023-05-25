ألغت سلطات كرة القدم في السلفادور بطولة الدوري في البلاد بعد واقعة التدافع الدموية نهاية الأسبوع الماضي التي أسفرت عن وفاة 12 شخصًا وإصابة المئات .

وأعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم وأندية الدرجة الأولى في بيان: تم اتخاذ هذا الإجراء بهذه الطريقة استجابة لخطورة الأحداث وضرورة ضمان شروط السلامة في المنشآت الرياضية.

وأضاف الطرفان “قررنا إنهاء البطولة الوطنية للسلفادور لموسم 2022-2023” وأضاف الاتحاد “لن يكون هناك بطل” بعد أن وصلت البطولة الى مرحلة ذهاب ربع النهائي.

وتوفي 12 شخصًا فيما أصيب المئات في التدافع الذي وقع يوم السبت بملعب أليانسا، بعد سقوط بوابة في الاستاد، مما تسبب في تجمع المشجعين الذين أتوا لمشاهدة مباراة في الدوري بين فريقي أليانسا المحلي و”سي دي فاس”.