تمكنت لاعبة كرة القدم السابقة حسناء الدومي، من تحقيق حلمها بأن تصبح أوّل امرأة تدرّب فريقاً للرجال في المغرب، وهي مقتنعة أن “بإمكان النساء تحقيق أي شيء، يجب فقط أن تُتاح لهن الفرصة”.

وتشرف المدرّبة الشابة (29 عاماً) على تدريب نادي الاتحاد الرياضي بمدينة الفقيه بنصالح (وسط) المشارك في القسم الثاني لبطولة الهواة، فيما توجّه حسناء تعليماتها للاعبيها وهي ترتدي سترة سوداء وقبعة رياضية مستعينة بصفارة، فوق أرضية ملعب متواضع.

وأفادت المدربة المغربية بعد نهاية التمرين: “إنه شرف لي أن أكون أوّل مدرّبة لفريق للرجال في المغرب، إنه أيضا فخر بالنسبة لي ولوالدَي اللذين دعماني دائما”، لعل أداءها على رأس الفريق دليل على ذلك، فعندما تولّت تدريبه كان يقبع في المرتبة الثالثة عشرة في ترتيب البطولة، ما كان يتهدّده بالهبوط إلى الدرجة الموالية.

واستطاعت كسب الرهان وحقق الفريق تحت قيادتها سبعة انتصارات وتعادلين وكسب 23 نقطة، و”هذا رقم قياسي في قسم الهواة”، كما يشير المدير الفني للنادي عبد الرحيم الخديمي، مضيفة: “حسناء أبحرت بسفينة الفريق الى برّ الأمان محققة البقاء في القسم الثاني لبطولة الهواة، وأنهى الفريق الموسم في وسط الترتيب”، بحسب “العربية.نت”.