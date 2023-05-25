قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم، الخميس، على 11184نقطة، وبقيمة بلغت 5 مليار ريال.

وأضاف أنه تحدث في الأسبوع الماضي بأن السوق بحاجة إلى التهدئة وجني الأرباح اللحظي وقد حدث ماتوقعه، ومايزال هذا جيد فوق متوسط “المستثمرين” الـ 200 يوم.

ولفت إلى انه لاحظ أيضا انفصال كثير من الشركات عن المؤشر ومعاكسة لحركته، وذلك يدل على أن السوق مازال مطمئن للمدى المتوسط والطويل.

وأكد أنه من المهم في الأسبوع القادم المحافظة على النقاط 11146 و 11028، والأهم على الطلاق وهي 10820 لكي يعود للصعود من جديد، وينهي موجة جني الأرباح المؤقتة.

وتوقع أن الموجة الهابطة الحالية هي آخر فرصة لمن لم يستثمر سابقا، ويتمركز في السوق، ويقتنص الفرص للدخول، لأن مستقبل السوق ممتاز للمدى المتوسط والطويل سواء للشركات أو للتنظيمات القادمة التي من شأنها جذب سيولة جديدة للسوق السعودي من خارج وداخل المملكة.