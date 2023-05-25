قال وزير التجارة ماجد القصبي إنه ليس بالضرورة أن تكون مميزاً حتى تبدأ ولكن عليك أن تبدأ لتصبح مميزاً وذلك خلال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي- العراقي.

وانطلقت أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي- العراقي صباح اليوم بجدة؛ حيث شملت الجلسة الكلمة الافتتاحية لملتقى الوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي والعراقي، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي د.محمد تميم، ووزير التجارة د.ماجد القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.