أكد أمين عام نادي النصر سابقا خالد الرشيدان، أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل يعمل بشكل رائع وهو الرئيس الأفضل، مضيفًا أن “فهد المفرج ناجح بكل المقاييس”.

وقال خالد الرشيدان، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن فهد بن نافل هو أفضل رئيس نادي على الساحة بالأرقام، لافتًا إلى أن السنوات الطويلة التي قضاها فهد المفرج في نادي الهلال تدل على نجاحه.