أعلنت الهيئة العامة للطرق بدأ بدراسة استخدام مواد نتاج هدم المباني في الطبقات الإسفلتية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق والحفاظ على المصادر الطبيعية للمواد.

وأكدت الهيئة أن ذلك سيتم لأول مرة على مستوى العالم، وستقوم بقياس نجاح هذه الدراسة من خلال استخدام أنواع متخصصة من حساسات رصد مقاومة وأداء المقاطع أثناء الاختبارات، مع تقييم أداء المقاطع التجريبية باستخدام جهاز محاكاة الأحمال المرورية الثقيلة الذي يعد الجهاز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث محاكاة المناخ والأحمال المرورية.

وأضافت أن أعمال التقييم كمرحلة أولى ستستمر لمدة عام تتم خلاله أعمال الفحص والتقييم وتحليل النتائج والتوصيات.