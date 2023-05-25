عبر طلاب كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن فرحتهم بعد تخرجهم وأداء القسم.

وشهدت الجامعة أمس الأربعاء حفل تخرج الدفعة الـ 20 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والتي ستنضم لصفوف المنظومة الصحية الوطنية.

وهنأت الجامعة طلابها بهذا التفوق متمنية لهم مستقبلاً مشرقاً في خدمة وطنٍ شامخ.