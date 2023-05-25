قال الناقد الرياضي محمد العميري إن هيئة التحكيم المكلفة بقضية النصر ضد مشاركة لاعب الهلال محمد كنو أنهوا قبل قليل وبالإجماع القضية.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الهيئة حكمت بتأييد قرارات اتحاد القدم المتعلقة بمشاركة اللاعب، وبالتالي فلن يكون هناك حسم لنقاط مباراة الفريقين.

وتوقع “العميري” وصول الحكم لكل الاطراف خلال الساعات المقبلة.