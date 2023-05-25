رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجمي الهلال سلمان الفرج، وسالم الدوسري لجائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال آسيا 2022.

وكان الهلال قد تعادل مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1، على ملعب الملك فهد الدولي، ثم فاز أوراوا في مباراة الإياب على ملعب سايتاما، بنتيجة 1-0.

وأشاد الاتحاد الآسيوي بآداء سلمان الفرج في البطولة الآسيوية حيث أصبح الأكثر تمريرًا بين لاعبي الوسط، وكذلك أكثر لاعبي الوسط تحقيقًا للفرص في البطولة.

ونجح سالم الدوسري، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 4 مرات، وساهم في 7 أهداف خلال البطولة، سجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.