كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية أنغام حقيقة زواجها من مسؤول خليجي .

وكانت أنباء تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنها تزوجت في حفل زفاف صغير اقتصر على المقربين.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الفنانة لم تتزوج، كما أن أخلاقها الراقية تجعلها تصمت ولا ترد على هذه الشائعات.

وأكد أن العديد من النجمات شعرن بالغيرة من أنغام، خاصة بعد وقوف آلاف كبار الشخصيات بالعالم العربي والجمهور للتصفيق لها لدقائق في ختام وصلتها الطربية، التي قدمتها على مسرح أرينا دبي.