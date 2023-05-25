استجابت جهات لبنانية لمطالب بفتح قبر وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميشيل حجل، بعد إلحاح من شقيقتها.

وأفاد شاهد بأن جثمان ميشيل لا يزال غير متحلل، مؤكدا أنه رأى شعرا على رأسها وهو ما أثار جدلا كبيرا، إذ أنها كانت تخضع لعلاج كيميائي قاس قبل وفاتها أفقدها شعرها بالكامل.

وكتبت شقيقتها في منشور بمواقع التواصل: “من بعد إشارات وشهادات صرلها سنين لليوم عم تحصل بسبب ميشيل، و كرمال ما نُتًهَم بالتخيلات متل من البعض، وللاسف خجلوا من نفسن، و من بعد ما اتوافق انو نفتح مدفن ميشيل، مبارح و بوجود كاهنين من رعيتي، وشخص من عائلتي اللي هوي أسعد، والعم جوزيف المسؤول عن المدافن يللي ركع و صار يبكي، اتبين انو وجها لميشيل من بعد اربع سنين بعدو نفسو بتفاصيلو، ملمسو طري، شعرها طولان لدرجة مغطا نص وجا، حواجبها ظاهرين كتير و مع العلم انو ميشيل اندفنت بلا شعر و بلا حواجب”.