بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كورونا، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً من أن الوباء التالي “الأكثر فتكًا” من كوفيد 19، قادم.

وأعلنت المنظمة الدولية عن احتفاظها بقائمة قصيرة من “الأمراض ذات الأولوية” التي يمكن أن تسبب وباء قاتلا في المستقبل.

وذكرت أن معظم الأمراض باتت معروفة بالفعل، كالإيبولا والسارس وغيرهما، إلا أن تطورا أخيرا قد طرأ ينذر بأن يحمل الوباء القادم اسم “المرض X”.

وتستخدم المنظمة عادة مصطلح “المرض X”، في وصف مرض غير معروف للعلوم الطبية يسبب عدوى للبشرية.

ولفتت إلى أن المرض جديد سواء كان فيروسا أو بكتيريا أو فطرا أو عاملا آخر، فلا لقاحات أو علاجات حتى الآن.