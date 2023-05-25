قال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بيب غوارديولا، إنه كان حائفا من خسارة فريقه أمام برايتون في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء بالدوري الإنجليزي.

وأرجع سبب شعوره بهذه الخوف لكون أن فريقه شرب كل المشروبات الكحولية في مدينة مانشستر احتفالا بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في مطلع الأسبوع.

ولفت إلى أنه حرص على النوم مبكرا، بينما تعافى لاعبو الفريق بدخول حمامات البخار في اليوم التالي، ثم طلب منهم أن يكونوا جاهزين لمباراة برايتون.

وأضاف أنه تفاجأ بالأداء الذي قدمه فريقه وحصوله على نقطة بعد التعادل أمام برايتون بهدف لكل منهما.