كشفت مواطنة تدعى أسما خالد، تفاصيل سرقة منزلها على يد خادمة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

وقالت أن والدها كان يحتاج لرعاية لذا بحثوا عن خادمة، فقامت إحدى صديقات أختها الكبيرة وعرضت عليها خادمة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

وأضافت أنه في إخدى الأيام خروجوا للتنزه ومعهم الأطفال والخادمة، ثم تركوا الأطفال مع الخادمة وذهبوا للمشى وعندما عادوا وجدوا الأطفال بمفردهم، وأن الخادمة ذهبت مع آخرين بسيارة، وعندما عادوا للمنزل اكتشفوا أن الخادمة سرقت المنزل ولم يستطيعوا إبلاغ الشرطة لأنها مخالفة.