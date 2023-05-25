أبدى شاب عراقي ياسر بن أمجد افتخاره بدراسته في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقال إنه يعيش في المملكة منذ أكثر من 33 عاما، واكتسب الخبرة من العمل بالقطاع الخاص، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأكد أن هناك علاقات وروابط قوية بين المملكة والعراق في مختلف المجالات والقطاعات ومنها العلاقات التجارية.