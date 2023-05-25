قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير على مواطنين لاتخاذهما منزلًا مهجورًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.