افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم مقر إدارة التعليم الجديد بمحافظة الخرج، كما دشن سموه عددًا من المشروعات التعليمية.

ولدى وصول سموه كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج ومدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي.

واطلع سموه على تعريف موجز عن مبنى إدارة التعليم بالخرج وما يشتمل عليه من مرافق، حيث يتكون من برجين مكونين من أربعة طوابق توفر بيئة عمل لنحو 800 موظف من الكادر التعليمي والإداري، وبتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون ريال، ويشتمل على مسرح يتسع لأكثر من 300 مقعد، إضافة لقاعات تدريبية تتسع لأكثر من 150 متدرباً ومتدربة.

كما دشن سموه 8 مشروعات مدرسية مجهزة بكافة الاحتياجات التعليمية والخدمية تتسع لأكثر من 6 آلاف طالب وطالبة بتكلفة إجمالية تقدر بـ (80,000,000 ) مليون ريال.

وشاهد سمو الأمير فيصل بن بندر والحضور فيلمًا عن المشروعات.

ونوه سموه بهذه المشروعات المباركة وما تقدمه من خدمات لأبناء المحافظة في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة – حفظها الله – لمسيرة التعليم في المملكة كافة، متمنيًا سموه للجميع التوفيق.

واستقبل سموه عددًا من أبناء شهداء الواجب، ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.