أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة بدائل، والتي تهدف إلى تطوير وتصنيع وتوزيع منتجات مبتكرة للحد من انتشار التدخين، وذلك عبر تقديم بدائل خالية من التبغ وأقل ضرراً، تسهم في مساعدة المدخنين لعيش حياة أكثر صحة، ورفع مستوى جودة الحياة.

ومن المتوقع أن تسهم الشركة في مساعدة أكثر من مليون شخص في المملكة من الإقلاع عن التدخين بحلول عام 2032 مما يمثل حوالي 25% من إجمالي المدخنين.

كما ستُسهم الشركة في تحقيق مستهدفات استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للتوطين من خلال تمكين تصنيع المنتجات محلياً، وتوفير المواد الخام، ونقل المعرفة، إضافة إلى تطوير الملكية الفكرية