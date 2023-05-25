وجه رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس نصيحة إلى لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور الذي تعرض مؤخرا لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام فريق فالنسيا.

ودعا “تيباس” لاعب ريال مدريد إلى التعلم من الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فيما يتعلق بطريقة تعاملهما مع الهتافات العنصرية التي توجه لهما.

وقال تيباس” :”نعم هناك من يستهدف فينيسيوس جونيور بسبب جودته، لكن لنتذكر أكثر من تعرض إلى الإساءات كان رونالدو وميسي، والسبب لأنهما الأفضل، واليوم يستهدفون فينيسيوس وخاصة في مباريات خارج الأرض لأنه أفضل لاعب في الدوري، ودائماً العظماء هم هدف للمتعصبين”.

يذكر أن عدد من الرياضيين أبدوا تعاطفهم مع فينيسيوس، فيما اعتبر اللاعب البرازيلي أن الدوري الإسباني بات “للعنصرين”.