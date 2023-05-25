تلقى هيرفي رينارد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم للسيدات، ضربة موجعة وذلك بعد إصابة أحد أبرز ركائزه في نهائيات كأس العالم للسيدات.

وأصيبت ديلفين كاسكارينو المهاجمة اللامعة بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي الأيمن، ستحتاج على إثرها لعملية جراحية، وتعتبر اللاعبة من أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي.

وسيضطر هيرفي رينارد دخول البطولة العالمية بدون اللاعبة في سعيه للحصول على أول لقب مونديالي مع السيدات.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد، تقدم باستقالته عن تدريب الأخضر، من أجل تولي مهمة منتخب فرنسا للسيدات، ووافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلبه.