أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات بشأن عدد من اللاعبين ونادي النصر والوحدة والعدالة.

وغرمت نادي النصر 17.500 ريال لقيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة في مباراة الشباب ولم تصب أحد، كما قررت تغريم خالد الغنيمان إداري فريق النصر بـ 10 آلاف ريال بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة الشباب لارتكابه سلوك غير رياضي، وفقاً لتقرير حكم المباراة.

وقررت اللجنة إيقاف نواف الصعدي لاعب فريق أبها مباراتين بعد طرده في مواجهة ضمك مع تغريمه 20 ألف ريال لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، كما غرمت لويس سييرا مدرب فريق الوحدة بـ45 ألف ريال لغيابه عن منطقة اللقاءات الإعلامية بعد مباراة الخليج.

كما شملت القرارات تغريم عبدالعزيز العلاوي لاعب فريق العدالة بـ 10 آلاف ريال بعد طرده في مباراة الهلال لقيامه باللعب العنيف.