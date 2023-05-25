قدمت أخصائية نفسية أول 3 نصائح تمكن الفرد من الاستفادة من عقله الباطن.

وقال خولة العوفي إن الكثير من الناس لا يعرفون أن سلوكياتهم هي نتاج أفكار وتجارب وخبرات سابقة كلها تراكمت لتكوين الشخصية، مضيفة أن بعض هذه الأفكار تكون سلبية ويمكن تغيرها لتصبح إيجابية من خلال تلقى العلاج من قبل مختص، وذلك وفقا لما ذكرته في برنامج سيدتي المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ونصحت بضرورة أن يعي الفرد بأفكاره ومشاعره والاهتمام بها لمعرفة النفس وحدودها وإمكانياتها، وبناء على ذلك يتم تطوير الذات وقبولها.