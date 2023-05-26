قالت المتحدثة الرسمية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، رجاء العطاس، أن صحة وسلامة الطلاب في المقام الأول مؤكدة أنه لا يتم السماح بوجود أي تقصير تجاه سلامة الطلاب في جميع المدارس.

وقالت العطاس أنه سوف يصدر بيان بكافة تفاصيل واقعة إصابة طالب بتماس كهربائي بإحدى المدارس، عندما تنتهي اللجنة التي تم تشكيلها من عملها

وأضافت أن إدارات المدارس تقوم بأعمال صيانة مستمرة ودورية، مضيفة: لدينا نظام تقني عالي الجودة لمتابعة مثل هذه البلاغات، ونثق في قيادات المدارس، وفي حالة وجود أي تقصير أو أي إهمال فنؤكد أنه سيصدر من باب الشفافية بيان بكافة تفاصيل ما تقرره لجنة التحقيق في الحادث والجزاءات العقابية بحق كل من يمس سلامة الطلاب».