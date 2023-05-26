لايزال نادي الهلال يسعى في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وقال فليكس دياز رئيس تحرير صحيفة الماركا الأسبانية أن “نسبة قدوم ميسي إلى الهلال 95%”

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، وتكهنات بأنه لن يجدد عقده مع النادي الفرنسي، لكنه لن يتخذ أي قرار حتى نهاية الموسم.