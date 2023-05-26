أوضح الاستشاري صلاح منشاوي، مراحل علاج المتعاطي للمخدرات، مشيرًا إلى أن العلاج يبدأ بمرحلة إزالة السموم من الجسم.

وقال منشاوي في البداية تكون مرحلة الديتكوس وهي مرحلة إزالة السموم من الجسم، ثم عملية التأهيل للشخص المتعاطي، مبينا أن«الشخص المتعاطي يكون مريض، فهو تعاطى رغمًا عن أنفه، ولذلك نحذر الشباب من الحصول على مشروبات من أشخاص يجهلها».

وأكد عن أن عملية العلاج إذا كانت بعد فترة بسيطة من التعاطي، كلما كانت نسبة النجاح أعلى.