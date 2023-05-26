أقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك الرقعي، وذلك يوم الخميس 8 يونيو المقبل.

وقالت الهيئة، أن شروط دخول المزاد تتمثل في دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال، والتسجيل المُسبق لدى الجمرك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

وأضافت أن الشروط تتطلب أيضاً ضرورة قيام المشتري بإخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد، و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد بعض السيارات والبضائع المعروضة في هذه المنصة حال قيام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد، على أن تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، مع دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.