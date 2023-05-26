تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02123 مقابل الريال الواحد 0٫24868
الدولار: 3٫75005 مقابل الريال الواحد 0٫26666
درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75918
دينار أردني: 5٫28506 مقابل الريال الواحد 0٫18922
دينار كويتي: 12٫19473 مقابل الريال الواحد 0٫08200
دينار بحريني:9٫94498 مقابل الريال الواحد 0٫10056
الريال القطري: 1٫03000 مقابل الريال الواحد 0٫97088
الدرهم المغربي: 0٫36666 مقابل الريال الواحد 2٫72730
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23918
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