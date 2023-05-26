تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫02123 مقابل الريال الواحد 0٫24868

الدولار: 3٫75005 مقابل الريال الواحد 0٫26666

درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75918

دينار أردني: 5٫28506 مقابل الريال الواحد 0٫18922

دينار كويتي: 12٫19473 مقابل الريال الواحد 0٫08200

دينار بحريني:9٫94498 مقابل الريال الواحد 0٫10056

الريال القطري: 1٫03000 مقابل الريال الواحد 0٫97088

الدرهم المغربي: 0٫36666 مقابل الريال الواحد 2٫72730

الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23918