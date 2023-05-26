وجهت وزارة الحج والعمرة، عدداً من التوصيات الهامة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة، في إطار تيسير إجراءات الدخول والاستفادة من مراكز العناية.

وقالت الوزارة، أنه يجب تجنب حمل الأمتعة الثقيلة عند استلام الحقائب من سير المطار، وتجنب لمس حقائب الآخرين، وتجنب الازدحام حول السير، واستخدام العربات المخصصة للحقائب، مع الانتباه للآخرين وطلب المساعدة لحمل الحقائب.

وأضافت بأن مراكز العناية بضيوف الرحمن “عناية” تعمل على مدار اليوم بـ 11 لغة مختلفة، وتقدم خدمات تلقي الشكاوى والبلاغات والإرشاد والتوجيه وخدمات نُسُك وبلاغات التائهين والمفقودين، وذلك من خلال فرع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وفرعي المسفلة والحجون بمكة المكرمة وفرعي البقيع ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأشارت إلى أنه يمكن للحجاج القادمين جواً الإحرام والبدء في التلبية من داخل الطائرة عند المرور بسماء الميقات، حيث يتم تنبيه المسافرين بذلك حسب الناقل الجوي.