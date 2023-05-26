كشفت شركة بي إيه إي سيستمز “BAE SYSTEMS”، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والدمام، والظهران، والرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي :

مدرب صيانة كهربائية (الدمام).

– أخصائي الصيانة/ الحماية من الإشعاع (الطائف).

– مدرب فني إلكترونيات الطيران (الظهران).

– منسق مشروع طائرات التدريب (الرياض).

– منسق مشروع أول (الرياض).

– مدير ضمان الجودة (الطائف).

– مبرمج قواعد البيانات الجغرافية (الرياض).

– منسق مشروع/ التورنادو (الرياض)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 يونيو 2023م، ولمعرفة باقي التفاصيل من خلال الموقع .