كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، والدمام، وحائل.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي :

– مهندس الإنتاج/ البوليمر (الجبيل).

– مثل المبيعات (الرياض).

– مشغل ماكينات/ تنسيق التفتيش (الدمام).

– مهندس أول/ التحسين المستمر (حائل)

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة من خلال الموقع .