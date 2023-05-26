على الرغم من الذي عانه السومة في السنوات الأخيرة مع النادي؛ إلا أن حضوره الأخير في مباراة الأهلي تصرف جيد رغم ردة فعل الجمهور السيئة .
وأكد الإعلامي الرياضي حسن عبدالقادر، أن السومة لاعب كبير وله تاريخ قوي في الكرة السعودية.
وقال عبدالقادر خلال لقائه على برنامج الديوانية المُذاع على القناة الرياضية:” أي أحد مكان السومة وحدث له ما حدث في السنة الأخيرة من المفترض يهج.”
وأضاف:”أن السومة كتب في البايو “أنا للأهلي والأهلي لي” و أول ما هبط الأهلي راح.”
وتابع:” في الأخير ما تلوم السومة لأنه كان في سنة كوارثية، جاله عرض وراح والإدارة ما منعته من إنه يروح والآن رجع وحضر مباراة التتويج “.
#حسن_عبدالقادر | @Hasanwsmr50
#عمر_السومة كاتب في البايو "أنا للأهلي والأهلي لي" و أول ما هبط الأهلي راح
#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/KNJJunaoe9
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 25, 2023
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