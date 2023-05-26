على الرغم من الذي عانه السومة في السنوات الأخيرة مع النادي؛ إلا أن حضوره الأخير في مباراة الأهلي تصرف جيد رغم ردة فعل الجمهور السيئة .

وأكد الإعلامي الرياضي حسن عبدالقادر، أن السومة لاعب كبير وله تاريخ قوي في الكرة السعودية.

وقال عبدالقادر خلال لقائه على برنامج الديوانية المُذاع على القناة الرياضية:” أي أحد مكان السومة وحدث له ما حدث في السنة الأخيرة من المفترض يهج.”

وأضاف:”أن السومة كتب في البايو “أنا للأهلي والأهلي لي” و أول ما هبط الأهلي راح.”

وتابع:” في الأخير ما تلوم السومة لأنه كان في سنة كوارثية، جاله عرض وراح والإدارة ما منعته من إنه يروح والآن رجع وحضر مباراة التتويج “.