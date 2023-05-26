أقر مجلس النواب المصري مبدئيًا تعديلات تشريعية بزيادة بعض الضرائب على بعض السلع المستوردة، واستحداث رسوم مغادرة ودخول للأجانب والمصريين على السواء، بالإضافة إلى رسوم جديدة على المسارح والملاهي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين المصريين .

ومن جانبه، قام العديد من المصريين بتأييد هذا التوجه حيث علّق بعضهم على مواقع التواصل متسائلين لماذ يقبل المصري أو غيره بدفع ضرائب مدموجة ببطاقات السفر في العديد من البلدان، ويرفضها في مطار القاهرة، بينما اعتبر آخرون أن الأمر غير منطقي.

وقال بعض المغردين على تويتر: “الناس معندهاش مشكلة تدفع لمطار هيثرو ضريبة ٤٠% من قيمة التذكرة اللى بتوصل لـ ٨ آلاف جنيه بس محروقين قوى على ١٠٠ جنيه فى مطار مصر .”

ولقى هذا القرار انتقادات عدة، معتبرين أن ذلك قد “يطفش الناس” علمًا أن الرسوم المفروضة ليست كبيرة (100 جنيه أي ما يعادل 3 دولارات أميركية ونصف).

والمفاجأة الكبرى كانت من رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي وصف هذا القرار بالغبي.

يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت الأربعاء، على تعديل بعض مواد قانوني ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يشمل فرض رسوم جديدة على بعض السلع المستوردة، بالإضافة إلى فرض رسوم دخول ومغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين بقيمة 100 جنيه.