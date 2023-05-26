أكد الإعلامي الرياضي ‏عبدالله فلاته أنه يجب على مركز التحكيم أن يعجل بالحكم، مبيناً أنه من المستحيل الحكم بالنقاط.

وقال فلاته :” من عدالة المنافسة أن يعجل مركز التحكيم بالحكم لأن الموضوع واضح وضوح الشمس وبسيط ولا يحتاج أي تأخير”