أكد الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته أنه يجب على مركز التحكيم أن يعجل بالحكم، مبيناً أنه من المستحيل الحكم بالنقاط.
وقال فلاته :” من عدالة المنافسة أن يعجل مركز التحكيم بالحكم لأن الموضوع واضح وضوح الشمس وبسيط ولا يحتاج أي تأخير”
عبدالله فلاته: يجب ان يعجل مركز التحكيم بالحكم ومن المستحيل الحكم بالنقاط#وليد_الفراج: خلي المحامين يترزقون 😉 #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 25, 2023
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