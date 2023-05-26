كشفت بنتلي عن إصدارين جديدين من السيارات الفاخرة. إذ يطلق على الإصدارات الخاصة اسم هانتسمان ايديشن ، وتستند الإصدارات الخاصة إلى Bentayga Extended Wheelbase Azure و Continental GTC Speed.

تمتاز السيارات بتصميم داخلي فريد من نوعه مع مساند رأس مطرزة من Huntsman، فضلا عن تصميم العلامة التجارية النجمة من أربع نقاط بالفحم، وتنضم إليهم خياطة متقاطعة ولوحات عتبات خاصة، حتى المفاتيح تم إضفاء مظهر راقي عليها لأن الإصدارات الخاصة تأتي مع صندوق مفاتيح “مرصع بالتويد ومختوم بشعار Huntsman.”

تأتي Bentayga EWB Huntsman Edition بتصميم خارجي معدني عنابي مع لمسات من الكروم اللامع وعجلات مقاس 22 بوصة تتميز بلمسة نهائية لامعة، تنضم إليهم شارات Huntsman Edition على العمود الخلفي.

تسير سيارة Continental GTC Speed Huntsman Edition في اتجاه مختلف حيث تتميز بتصميم خارجي من الساتان الرمادي مع لمسات باللون الأسود بالإضافة إلى عجلات سوداء مقاس 22 بوصة، وتنضم إليهم شارة سوداء من Huntsmanعلى الرفارف الأمامية.

تملك المقصورة جمالية داكنة مثل جلد Beluga و Porpoiseالمتناقض مع Huntsman هناك أيضًا قشرة Galaxy Stoneذات تشطيب مزدوج ، والتي لها مظهر يشبه الجرانيت.

وقالت بنتلي إن المثالين “جزء من مجموعة مكونة من 1 من 5 لكل طراز”، وأضاف صانع السيارات أنه سيتمكن العملاء من “التأثير على العديد من جوانب إصدارات Huntsman” حيث تم تصميمها حسب الطلب.