كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بخصوص قضية المفقود مبارك علي الرشيدي، المعروفة إعلاميا بمفقود كبد ، بعد العثور على جثة أمس الخميس قِيل أنها تعود له .

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية في بر السالمي، وجارٍ التعرف على هوية الشخص المتوفى.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى إن الجثة التي تم العثور عليها كانت ملفوفة بسجادة، وداخل زنزانة موجودة في داخل “كونتينر”.

وأفادت بأنه تم العثور على الجثة عن طريق مقيم من الجنسية المصرية قام بالكشف عن هذه المعلومات، بعد أن تم إحضاره من قبل الأجهزة الأمنية من بلاده.

ولفتت إلى أن الشاهد المصري أكد أن الجثة تعود إلى الرشيدي، مبينًا أنه “قتل رميًا بالرصاص”.